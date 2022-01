Otkriveno kad će kraj ovoj "ledari", a evo i hoće li biti Baba Marte

B92 pre 4 sati | RTS

Još jedan ledeni dan je pred nama, kada je temperatura vazduha daleko ispod nule. Već od sutra kreće blagi porast temperatura, kaže direktor RHMZ-a.

Direktor RHMZ-a Jugoslav Nikolić rekao je da ova zima neće biti ekstremna, ni u pogledu niskih temperatura, ni u pogledu padavina. Gostujući u Jutranjem programu Radio-televizije Srbije Nikolić je rekao da se i danas u većini mesta očekuje ledeni dan sa maksimalnom temperaturom od minus 4 do plus 2 stepena. Krajem dana i u toku noći stiže naoblačenje sa severa koje će usloviti sasvim slabe padavine sa novim snegom debljine od jednog do tri centimetra. Prema