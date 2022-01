Danilov: Ukrajini ne preti agresija velikih razmera iz Rusije

Blic pre 1 sat

Kijev ne vidi nikakvog osnova da potvrdi da je u toku priprema agresije velikih razmera na Ukrajinu, izjavio je danas načelnik Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine Aleksej Danilov. "Želeo bih još jednom da kažem da ne vidimo osnova da kažemo da se sprema agresija velikih razmera na Ukrajinu.

To je nemoguće u fizičkom smislu. Ima li kretanja ruskih trupa na teritoriji Rusije? Da, ima i to za nas nije novost, ali za naše strane partnere je to možda (važna) vest", rekao je Danilov na brifingu posle sastanka Saveta, prenosi TAS S. Savet za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine pokušao je danas da uveri partnere Ukrajine da nema razloga za paniku zbog navodnepretnje ruskom invazijom. "Želim da napomenem da je bilo dosta vesti u našoj zemlji u poslednje