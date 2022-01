Ledeni dan u Srbiji: Najavljeno minus 20 a jutros u 7 sati izmereno i 25 stepena ispod nule

iKragujevac pre 3 sata

Danas u većem delu zemlje ledeni dan i to mnogo ledeniji od onog što smo očekivali.

RHMZ je rano jutros izdao upozorenje u kom su najavljene još niže temperature nego što smo juče očekivali, a ona će negde biti i do 20 stepeni ispod nule. - Na području Srbije ujutro veoma hladno sa temperaturom u većini mesta od -17 do -6 stepeni, na planinama i oko - 20. Maksimalna temperatura od -4 do 2 stepea - navodi se u upozorenju koje je jutros rano izdao RHMZ. U sredu na severu Srbije, a od četvrtka i u ostalim krajevima slabljenje jutarnjih mrazeva i