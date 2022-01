Bajden opsovao novinara: Šok u Americi (video)

Večernje novosti pre 5 sati | Novosti online

Foto: Printscreen/Twitter/business Izlazeći sa sastanka Bajdenovog Saveta za konkurenciju, Foksov dopisnik iz Bele kuće Piter Dusi doviknuo je da li može da postavi pitanje u vezi sa inflacijom i da li je to politička odgovornost. - To je velika prednost, više inflacije - sarkastično je odgovorio Bajden, verovatno nesvestan da mu je mikrofon još uvek uključen. "Koji glupi ku**in sin", dodao je. Biden calls Fox News reporter Peter Doocy a "stupid son of a b----"