Usporila vakcinacija u Srbiji

Beograd -- U Srbiji se na dnevnom nivou upotrebi od 1.600 do 6.500 doza vakcine protiv korona virusa pri čemu je drugih doza izmedju 400 i 1.800.

Trećih ili takozvanih buster doza je do 4.500, izjavio je danas koordinator vakcinalnog punkta na Beogradskom sajmu Zoran Bekić. Navodeći da je vakcinacija usporena u celoj Srbiji, Bekić je za današnje Večernje novosti rekao da je tokom prošlog februara i marta bilo dana kada je broj datih doza dostizao 82.000 što je, kako je rekao, cifra koja od početka 2022. godine nije dostignuta. "Buster je do sada primilo 33 odsto punoletnih a u starosnoj grupi od 12 do 17