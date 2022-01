Starac podvodio dve devojke u Jagodini: Iskoristio njihovu tešku materijalnu situaciju, pa ih "prodavao" muškarcima

Blic pre 5 sati

Pripadnici policije u Jagodini uhapsili su R. R. (68) iz tog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo trgovina lјudima. On se sumnjiči da je primoravao na prostituciju devetnaestogodišnju i dvadesetsedmogodišnju ženu, koristeći njihovo poverenje i težak položaj. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu. R.R. je uhapšen sinoć. - Sumnja se da je on od polovine 2020.