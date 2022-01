"Jokić je jedinstven – najveći problem je njegova brzina"

B92 pre 3 sata | B92

Australijski košarkaš Peti Mils hvalio je srpskog centra Nikolu Jokića.

Jokić je bio odličan protiv Bruklin Netsa u pobedi na gostovanju i upisao 26 poena, 10 skokova i osam asistencija. Peti Mils rekao je posle utakmice da je Jokić jedinstven igrač i da ne može da ga uporedi ni sa kim. "Najveći problem je brzina. Brzina kojom igra je najveći problem jer on diktira tempo i teško ga je ispratiti, teško ga je braniti. Kada dribla loptu, kada je prenosi sa svoje polovine u napad tera vas da igrate tempom kojim on hoće i to je veoma teško