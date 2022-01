RHMZ ima novo upozorenje: Ponovo led

B92 pre 7 sati | B92

Beograd -- Republički hidrometeorološki zavod danas je izbacio upozorenje za područje Srbije na ledenu kišu.

"U petak ujutro na području Srema, Beograda i severne Šumadije, južnog Banata, Pomoravlja i Braničeva mestimično se očekuje kiša koja će se lediti na tlu", saopštio je RHMZ na svom sajtu. Tokom dana će biti umereno i potpuno oblačno, u brdsko-planinskim predelima ponegde sa slabim snegom, u nižim predelima sa i kišom i susnežicom. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura biće od -6 do 1 °C, a najviša od 4 do 9 °C. "Prema izgledima do 1. februara