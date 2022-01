Šapić: Ne znam da li će Vesić i Radojičić biti na listi SNS na izborima za Beograd

Danas pre 19 minuta | Beta

Potpredsednik Srpske napredne stranke (SNS) i predsednik opštine Novi Beograd Aleksandar Šapić izjavio je danas da „ne zna“ da li će aktuelni gradočelnik Beograda Zoran Radojičić i njegov zamenik Goran Vesić biti na listi kandidata te stranke na gradskim izborima. „Ima mnogo faktora koji utiču na tu oduku, a zavisi i da li one žele da budu na listi“, rekao je Šapić za TV Prva. On je rekao da će do 11. februara biti spremna republička i gradska lista za izbore i da