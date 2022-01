Srbija izlazi iz minusa: Danas oblačno, ali i toplije, Beograd beži od nule!

Kurir pre 2 sata

BEOGRAD - U Srbiji ujutro ;slab mraz, tokom dana oblačno, u brdsko-planinskim predelima mestimično sa slabim snegom, saopštio je Republički hidrometeorloški zavod.Najniža temperatura od minus pet do jedan stepen, najviša od četiri do deset. Tokom noći kratkotrajno razvedravanje. I u Beogradu ujutru slab mraz, tokom dana pretežno oblačno, suvo i toplije. Najniža temperatura od minus dva do nula, najviša oko šest stepeni. (Kurir.rs / Beta) Kurir