“Amerika traži ZSO da bi pojačala pritisak na Srbiju oko priznanja Kosova”

Diplomata u penziji Vladislav Jovanović kaže da je cilj SAD međusobno priznanje Srbije i tkz. Kosova i da u tom svetlu treba tumačiti pritisak na Prištinu.

"Amerika od Kosova traži da uloži u američka očekivanja o efikasnom izvršavanju sporazuma o ZSO, jer je Americi to potrebno da pojača pritisak na Srbiju u meri koja je neophodna da se Srbija navede na tzv. međusobno priznanje sa Kosovom", tvrdi on. "To javno pozivanje Kosova da učini šta je neophodno za formiranje ZSO i da omogući Srbima na Kosovu i Metohiji da učestvuju na izborima u Srbiji, izgleda kao pritisak, a u stvari to je nalog zbog šireg interesa i cilja