Brojevi opet petocifreni – preminule 42 osobe

U Srbiji su do poslednjeg preseka potvrđena 17.284 novozaražena od kovida 19, dok su od posledica ove bolesti preminula 42 obolela.

Testirano je 34.778 uzoraka. Na respiratoru su 143 pacijenta, dok je hospitalizovano 3.397. Korona je odnela 13.459 života u Srbiji, a procenat smrtnosti je 0,82. Tim za škole odlučio je da i naredne nedelje đaci idu u školu po istom modelu kao i do sada. Tim za škole doneo je odluku da od ponedeljka 31. januara 2022. godine učenici od prvog do četvrtog razreda osnovnih škola nastavu pohađaju neposredno, dok će učenici od petog do osmog razreda obrazovno-vaspitni