Medvedev slomio Cicipasa i zakazao finale sa Nadalom!

Ruski teniser Danil Medvedev savladao je Stefanosa Cicipasa 7:6(5), 4:6, 6:4, 6:1 i plasirao se u finale Australijan opena.

On će se u finalu sastati sa Rafaelom Nadalom, koji je ranije bio bolji, takođe, posle četiri seta, od Matea Beretinija. Medvedevu će to biti četvrti meč za titulu na Grend slemu, a eventualni trijumf doneo bi mu i prvo mesto na ATP listi. Protiv Cicipasa je u većem delu meča bio sigurniji, krizu je imao krajem II i početkom III seta, ali ju je prebrodio, te uspeo da stigne do sedme pobede u međusobnim duelima. Obojica igrača na svom servisu rivalu nisu davali