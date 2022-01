Zelenski: U Ukrajini nije rat, ne treba nam ova panika

Dnevnik pre 2 sata | Tanjug

KIJEV: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je danas da ne može da isključi dalju eskalaciju tenzija sa Rusijom, ali je kritikovao "previše panike" koja opterećuje ekonomiju.

„Ne smatram da je situacija sada napetija nego ranije. U inostranstvu postoji osećaj da je ovde rat. To nije slučaj. Ne kažem da eskalacija nije moguća...ali ne treba nam ova panika", poručio je Zelenski na konferenciji za novinare, prenosi Rojters. On je rekao da je to i poruka koju je uputio američkom predsedniku Džozefu Bajdenu u njihovom jučerašnjem telefonskom razgovoru, kao i da Rusija pokušava da zastraši Ukrajinu. Zelenski je potvrdio i da je Ukrajina