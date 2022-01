Uhapšen investitor zbog prevare: Dvaput prodao isti stan na Vračaru, oštetio kupca za 400.000 evra

Kurir pre 1 sat

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala, u saradnji sa Prvim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su P.

S. (48), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo prevara. On se tereti da je, u svojstvu investitora nepokretnosti u izgradnji, na Vračaru, stan koji je prethodno već prodao, ponovo prodao drugom kupcu, kojeg je, na taj način oštetio za 400.000 evra. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, piti priveden nadležnom tužilaštvu.