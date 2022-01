Manojlović: Ne prihvatamo moratorijum od godinu dana

Novi magazin pre 2 sata | N1

Savo Manojlović iz "Kreni-Promeni" kaže da neće prihvatiti moratorijum na kopanje litijuma i bora od godinu dana, jer je to, kako kaže, "drži vodu dok izbori odu".

"To je njihov pokušaj da se premosti situacija i stvar gurne pod tepih, da nas opet obasipaju sa nacionalnih frekvencija pa da Rio Tinto ili neku drugu kompaniju vrate na mala vrata", kaže on za N1. Sinoć je ispred Predsedništva održan protest ekoloških aktivista i građana u organizaciji Inicijative „Kreni-Promeni“. Zahtev je moratorijum na rudarenje bora i litijuma na najmanje 20 godina. Rok – do održavanja izbora, u protivnom – kako kažu, sledi poziv građanima na