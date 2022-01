Vremenska prognoza - 29. januar

RTS pre 3 sata

Noćas oblaci i slab sneg. Već sutra sredinom dana u Srbiji razvedravanje, a uveče novo naoblačenje i sneg. A zbog padavina i niske temperature biće poledice i zato oprezno za volanom. Jutarnja temperatura od -4 do 2 stepena, najviša dnevna od 3 do 7. U Beogradu noćas po koja pahulja, sutra i sunčani period, a uveče ponovo prvo kiša pa sneg. Temperatura do 5 stepeni.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 29.01.2022. Subota Umereno do poptuno oblačno i u većini mesta suvo. U brdsko-planinskim predelima ujutro i pre podne mestimično sa slabim snegom. Od sredine dana delimično razvedravanje sa periodima sunčanog vremena. Uveče i u toku noći naoblačenje sa severa koje će u toku noći usloviti slabu kišu koja će brzo preći u sneg. Vetar slab i umeren, na severu i istoku, povremeno jak,