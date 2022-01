Vulin za RTS: Zvicer nije sam, ima političkog šefa i pokušaće da se osveti Vučiću zbog razbijanja narko-klana

RTS pre 23 minuta

Organizovana kriminalna grupa želi da se osveti Aleksandru Vučiću pošto smo uspeli da razbijemo velike narko-kartele, rekao je za RTS ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin. Naglasio je da Radoje Zvicer ne radi sam, već da ima političkog šefa.

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin rekao je za RTS da nije ništa novo da je Radoje Zvicer bio šef Belivuku i Miljkoviću i da se čini sve da se dođe i do njega. Naglasio je da tokom same istrage svaki kriminalac pokušava da popravi svoj položaj, ali da to nije pitanje za policiju, koja je svoj posao završila i snabdela tužilaštvo svim potrebnim dokazima. "Ono što je najvažnije, zlikovci više nisu na ulicama. Niko nam ne ubija decu", rekao je Vulin.