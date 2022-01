Vraća se kulturno blago: Beograd kupio u Nemačkoj planove enterijera Novog dvora

Srbija danas pre 1 sat

Politika grada Beograda na kojoj insistiram jeste da u naš grad vraćamo naše oteto ili odneto kulturno blago. Srećan sam što u tome uspevamo, poručio je Goran Vesić.

Grad Beograd i Muzej grada Beograda kupili su u Nemačkoj dragoceni i tek nedavno otkriven plan dizajna enterijera srpske kraljevske palate (Interior Design Plans of the Serbian Royal Palace), koje su izradili nemački dizajner August Boze i njegova supruga Elza Boze iz Vajmara, objavio je Goran Vesić, zamenik gradonačelnika Beograda. - Projekat je naručio i platio kralj Petar I Karađorđević. To je dvotomni album sa 50 akvarela i 80 crteža grafitnom olovkom na