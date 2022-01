Uživo: Nadal i Medvedev za titulu – Đoković na gubitku

B92 pre 1 sat | B92

Rafael Nadal i Danil Medvedev sastaju se od 9.30 u finalu Australijan opena.

Španac bi titulom mogao da se izdvoji na večnoj listi Grend slem šampiona, stigao bi do 21. trofeja, te bi tako pobegao Rodžeru Federeru i Novaku Đokoviću. Sa druge strane, Rus bi pobedom na ovom meču stigao do druge uzastopne titule na GS, te bi osigurao prvo mesto na ATP rang listi. Ovo će biti peti međusobni duel dvojice tenisera, a Medvedev je slavio samo u poslednjem susretu, odigranom pre dve godine na Završnom mastersu. On je favorit u ovom duelu, ako se