Selaković: Sa Kurtijem nije bilo dijaloga i verovatno ga neće ni biti

Ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković izjavio je danas da dijaloga Beograda i Prištine nije bilo otkad je Aljbin Kurti na čelu kosovske vlade, i da ga verovatno neće ni biti.

Selaković je za RTS rekao da će centralna tema razgovora sa izaslanikom američkog Stejt departmenta Gabrijelom Eskobarom i specijalnim predstavnikom EU Miroslavom Lajčakom iduće nedelje biti pitanje dijaloga Beograda i Prištine i sve što opterećuje te odnose na putu normalizacije.

"Naša pozicija i ono što se ne menja je to da smo uvek spremni da sednemo za pregovarački sto i da razgovaramo. Očigledno nam je da otkad je Kurti u Prištini i otkad se on pita, da nije bilo dijaloga i da ga verovatno neće biti, dok god on odlučuje", rekao je Selaković).

On je ponovio da je Beograd odmerava svoje poteze i mudro donosi odluke, a posvećen je dijalogu i očuvanje mira, stabilnosti i interesa na Kosovu je prioritet.

