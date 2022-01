Selaković: Dijaloga verovatno neće biti dok je Kurti u Prištini

Glas Amerike pre 44 minuta

Ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković ponovio je da je Beograd posvećen dijalogu s Prištinom i da mu je prioritet očuvanje mira i stabilnosti na Kosovu i Metohiji, ali da "otkako je Aljbin Kurti na čelu kosovske vlade dijaloga nema i verovatno ga neće biti".

Selaković je je za RTS rekao da će dijalog Beograda i Prištine, i sve što opterećuje te odnose na putu normalizacije, biti centralna tema razgovora sa izaslanicima Evropske unije i SAD, Miroslavom Lajčakom i Gabrijelom Eskobarom, koji će boraviti u Srbiji od 2. do 4. februara. "Naša pozicija i ono što se ne menja jeste to da smo uvek spremni da sednemo za pregovarački sto i da razgovaramo, ali nam je očigledno da otkad je Kurti u Prištini i otkad se on pita, da