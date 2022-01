Sutra pre podne sunčano, posle podne kiša i sneg

Novi magazin pre 4 sati | Beta

U Srbiji će sutra pre podne biti pretežno sunčano i relativno toplo vreme, a posle podne se očekuje naoblačenje sa kišom i snegom u brdsko-planinskim predelima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni vetar, samo pre podne na istoku umeren i jak zapadni. Minimalna temperatura od minus četiri na jugu do jedan na severu, najviša dnevna od sedam do 13. Više snega se očekuje se na zapadu zemlje gde će doći do formiranja snežnog pokrivača. U Beogradu će pre podne pretežno sunčano i relativno toplo, posle podne postepeno naoblačenje, uveče kiša. Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni vetar. Minimalna temperatura oko jedan,