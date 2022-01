Otvorena deonica auto-puta od Preljine do Pakovraće

Politika pre 52 minuta

Deonica auto-puta „Miloš Veliki” od Preljine kod Čačka do Pakovraće, u dužinu oko 11,5 kilometara, otvorena je danas za saobraćaj, u prisustvu premijerke Ane Brnabić.

Premijerka, koja je prisustvovala otvaranju umesto predsednika Srbije Aleksandra Vučića, provozala se autobusom novim autoputem. Ona je pre ulaska u autobus prenela kineskim izvođačima pozdrave predsednika Vučića i dodala da će on ovih dana i lično doći da im zahvali i da podršku za preostale radove do Požege. Brnabićeva je dodala da je Vučić čak 12 puta obišao trasu deonice Preljina - Požega i izrazila očekivanje da će deo autoputa do Požege biti gotov do kraja