AO: Nadal osvojio 21. grend slem titulu posle velikog preokreta

Španski teniser Rafael Nadal osvojio je titulu na Australijan openu, pobedom nad Danilom Medvedevim u finalu.

On je do trijumfa u Melburnu stigao posle preokreta i pet sati i 26 minuta igre – 2:6, 6:7, 6:4, 6:4, 7:5. Nadal je uspeo da stigne do 21. grend slem titule, čime je nadmašio Novaka Đokovića i Rodžera Federera, koji imaju po 20 titula. Španac je šesti put igrao za trofej u Australiji, a slavio je prvi put posle 2009. godine. Ovaj uspeh doneo mu je i mali skok na ATP listi – sa šeste na petu poziciju. Do pobede je stigao nakon dva seta zaostatka, ali je nekako