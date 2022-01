Krejčikova i Sinijakova šampionke Australijan opena u dublu

Radio 021 pre 3 sata | Beta

Češke teniserke Barbora Krejčikova i Katerina Sinijakova osvojile su titulu na Otvorenom prvenstvu Australije u Melburnu.

One su u finalu pobedile kazahstansko-brazilski par Anu Danilinu i Beatris Hadad Maju posle tri seta, 6:7, 6:4, 6:4. Prvi nosioci pobedili su posle dva sata i 42 minuta i zajedno osvojile četvrtu grend slem titulu. Prethodno, jednom su trijumfovale na Vimbldonu, a dva puta na Rolan Garosu. Takođe, one su i olimpijske šampionke. Danilina i Hadad Maja su prve teniserke koje su ove godine u Melburnu uzele set Čehinjama. One su danas osvojile prvi set posle taj-brejka