Narandžasti i žuti meteo-alarm zbog snega

Dnevnik pre 2 sata | Tanjug

BEOGRAD: Na području zapadne Srbije, Šumadije, jugoistočne i jugozapadne Srbije, kao i na Kosovu i Metohiji, zbog najavljenog snega, na snazi je narandžasti meteo-alarm, koji označava opasno vreme.

U Beogradu, Pomoravlju i istočnoj Srbiji uključen je žuti meteo-alarm, koji označava potencijalno opasno vreme. Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je da se danas i sutra, južnije od Save i Dunava, očekuje formiranje snežnog pokrivača u nižim predelima od 5 do 15 cm, a u brdsko-planinskim predelima novih 15 do 25 cm, lokalno i više, i to naročito danas na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije. Na severu se očekuju mešovite padavine - kiša, susnežica i