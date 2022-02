Danas pretežno oblačno i hladnije vreme

Novi magazin pre 53 minuta | Beta

U Srbiji će danas biti pretežno oblačno i hladnije vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Na severu uglavnom suvo, a u ostalom delu mestimično sa snegom. Vetar slab i umeren, na severu povremeno jak, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od minus tri do jedan, a najviša dnevna od nula do pet. U Beogradu danas pretežno oblačno i hladnije, povremeno sa snegom uz formiranje manjeg snežnog pokrivača. Vetar slab i umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura od minus jedan do jedan, a najviša dnevna oko tri.