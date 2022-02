U Srbiji sutra oblačno i malo toplije, mestimično sa snegom

Novi magazin pre 1 sat | Beta

U Srbiji će sutra biti pretežno oblačno i malo toplije, na severu sa kišom i susnežicom, u ostalim krajevima mestimično sa snegom.

Najniža temperatura od minus tri do nula, najviša od tri do osam stepeni. U Beogradu će biti pretežno oblačno i malo toplije, ujutro i pre podne sa susnežicom i snegom, posle podne povremeno sa kišom. Najniža temperatura od minus dva do nula, najviša oko šest stepeni. U Srbiji će narednih sedam dana biti oblačno i malo toplije, u četvrtak i subotu mestimično sa kišom, susnežicom i snegom. Od nedelje suvo uz manji porast temperature. Biometeorološka prognoza za