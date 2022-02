Aleksić u Višem sudu, negirao tačke optužnice

B92 pre 19 minuta | Tanjug

Vlasnik škole glume Miroslav Aleksić izneo je na Višem sudu svoju odbranu.

On je optužen za više silovanja i polnih uznemiravanja polaznica njegove škole. On je odbacio kao netačne sve navode optužnice za više silovanja i polnih uznemiravanja polaznica njegove škole. Osvrćući se na navod optužnice da je on polaznicama škole bio kao otac, Aleksić je rekao da je svih sedam devojaka, kao i Milena Radulović i Iva Iličić koje su ga prve prijavile, imalo lošu situaciju u kući i probleme sa svojim očevima, o čemu su mu se i poveravale. Zbog