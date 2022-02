Stiže sneg! Ovo je vremenska prognoza za danas: Temperature idu u minus, a evo kada će dani biti topliji

Blic pre 4 sati

U Srbiji se danas očekuje pretežno oblačno i malo toplije vreme, na severu sa mešovitim padavinama (kiša i susnežica), u ostalim mestimično sa snegom.

Vetar slab i umeren jugozapadni i zapadni, posle podne u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura od -3 do nule, najviša od 3 do 8 stepeni, saopštio je Republički hirometeorološki zavod. U Beogradu će biti pretežno oblačno i malo toplije, ujutro i pre podne sa susnežicom i snegom, posle podne povremeno sa kišom. Vetar slab i umeren, pre podne jugozapadni, posle podne u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura od -2 do nula stepeni, najviša oko 6