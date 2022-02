Uhapšen provalnik sa Voždovca: Obijao stanove, krao novac, nakit i druge vrednosti

Blic pre 1 sat | T.U.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su D.

S. (1986), osumnjičenog da je obio više stanova i kuća na teritoriji Voždovca. On se tereti da je od septembra 2021. do kraja januara ove godine šrafcigerom obijao prozore ili balkonska vrata stanova i kuća, a potom krao novac, nakit i druge vrednosti. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio devet krivičnih dela teška krađa, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Drugom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.