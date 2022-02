Rasvetljena 4 razbojništva u Obrenovcu: Upao u radnje i apoteku pa pretio oštrim predmetom, uzeo 91.000 dinara

Kurir pre 1 sat

BEOGRAD - Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu efikasnim radom rasvetlili su četiri razbojništva počinjena na teritoriji Obrenovca i uhapsili P.

J. (29) zbog postojanja osnova sumnja da je izvršio navedena krivična dela. On se tereti da je u prethodnih nekoliko dana u tri trgovinska objekta i jednoj apoteci, uz pretnju oštrim predmetima, od zaposlenih oduzeo ukupno oko 91.000 dinara. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Obrenovcu. Kurir.rs Kurir