Miroslav Aleksić odbacio kao netačne sve navode optužnice

Novi magazin pre 2 sata | RTS

Vlasnik škole glume Miroslav Aleksić počeo je u Višem sudu u Beogradu da iznosi detaljnu odbranu, odbacujući kao netačne sve navode optužnice za više silovanja i polnih uznemiravanja polaznica njegove škole.

Osvrćući se na navod optužnice da je on polaznicama škole bio kao otac, Aleksić je rekao da je svih sedam devojaka, kao i Milena Radulović i Iva Iličić koje su ga prve prijavile, imalo lošu situaciju u kući i probleme sa svojim očevima, o čemu su mu se i poveravale. Zbog optužbi protiv Aleksića, koje decidno negira, kaže da bi čovek koji iskoristi svo to poverenje, trebalo da bude streljan. "Ako je neko uradio sve ono kako je navedeno u optužnici, to je za