Lajčak i Eskobar: I Beograd i Priština znaju šta nisu ispunili (VIDEO)

Beta pre 49 minuta

Specijalni predstavnici EU i SAD za Zapadni Balkan, Miroslav Lajčak i Gabrijel Eskobar, izjavili su danas da i Beograd i Priština moraju da sprovedu sve što je do sada dogovoreno u briselskom dijalogu i da obe strane znaju šta nisu ispunile.

Na zajedničkoj konferenciji za novinare na kraju posete Beogradu, Lajčak je rekao da je "prilično optimističan" po pitanju nastavka dijaloga Beograda i Prištine na najvišem nivou.

"I predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Aljbin Kurti shvataju koliko je dijalog važan i rekli su da će doći u Brisel kada budu pozvani. Pitanje je kada će, a ne da li će biti sastanak", rekao je specijalni predstavnik EU za dijalog Beograda i Prištine.

Lajčak je dodao da je prethodnih meseci bilo dosta procesa u okviru dijaloga iako to nije bilo vidljivo, i pozdravio "posvećenost Srbije" tom procesu.

"Želimo brz napredak u procesu normalizacije odnosa Srbije i Kosova. Sve što je dogovoreno mora da bude i biće sprovedeno. Obe strane znaju šta nisu ispunile", kazao je slovački diplomata.

Naveo je da dijalog vode Srbija i Kosovo, da je EU tu da pomogne, i dodao da je taj proces "povezan sa konkretnim izgledima" u evrointegracijama Srbije i Kosova.

Upitan da pojasni svoju jučerašnju izjavu da se "u okviru dijaloga ne vode pregovori o statusu Kosova, nego o odnosima Srbije i Kosova", Lajčak je naveo da je on tu "da posreduje u postizanju pravno obavezujućeg sporazuma" dve strane.

Na pitanje o organizovanju srpskih izbora na teritoriji Kosova, Lajčak je rekao da EU i SAD veruju da svi građani treba da imaju mogućnost da učestvuju u demokratskim procesima i da treba postići "konsenzus o modalitetima".

Eskobar, zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara i specijalni izaslanik Stejt departmenta za Zapadni Balkan, rekao je da je stav SAD da "svi građani u regionu treba slobodno i lako da glasaju bez obzira gde žive".

Kada je reč o formiranju Zajednice srpskih opština (ZSO), Eskobar je kazao da o tome dve strane moraju da se dogovore.

"Mora da se razgovara o Zajednici srpskih opština. Mi nemamo viziju kako da to bude realizovano, do toga moraju da dođu dve strane", rekao je Eskobar.

On je kazao da sve što je dogovoreno oko ZSO mora da bude sprovedeno i dodao da su on i Lajčak to jasno rekli u Prištini.

Američki diplomata je naveo da SAD i EU veruju da ceo Balkan treba da bude deo Unije i da put do članstva Srbije i Kosova predstavlja dijalog o normalizaciji odnosa.

Upitan o sankcijama koje su SAD nedavno uvele biznismenima sa severa Kosova, Eskobar je rekao da se te kaznene mere tiču korupcije i da su usmerene na taj "najznačajniji problem za mlade generacije".

I Lajčak i Eskobar su ukazali da zajedničkom posetom Prištini i Beogradu šalju poruku jedinstva Vašingtona i Brisela i podrške SAD dijalogu o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova.

(Beta, 02.03.2022)