SAD: za najmanje 3.000 vojnika povećava svoj kontigent u istočnoj Evropi, a Kirbi uverava: Američki vojnici neće ratovati na tlu Ukrajine

Blic pre 6 sati

Sjedinjene Države će za najmanje 3.000 vojnika povećati svoj kontigent u istočnoj Evropi, u jeku krize odnosa zapadnih saveznika i Rusije, a Džon Kirbi, portparol Pentagona, ističe da uprkos tim najavama američki vojnici neće učestvovati u borbama na tlu Ukrajine, ako do toga bude došlo. - Predsednik je stavio do znanja da u slučaju još jedne invazije ruskih snaga na Ukrajinu, američke snage neće biti angažovane na terenu, u borbama u Ukrajini. To je veoma jasno