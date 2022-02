Danas umereno oblačno, ponegde mestimično sneg

Danas pre 1 sat | Beta

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno, u južnom Banatu i brdsko-planinskim predelima mestimično sa snegom, samo na severozapadu Srbije ujutru i pre podne, a u Negotinskoj Krajini tokom celog dana pretežno sunčano, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće umeren vetar, u brdsko-planinskim predelima povremeno i jak severozapadni, posle podne u slabljenju, a uveče u skretanju na zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura će se kretati od minus četiri do tri stepena Celzijusa, najviša od tri do devet stepeni. Uveče će biti suvo u svim krajevima uz smanjenje oblačnosti, a krajem dana i tokom noći sa severa se očekuje novo jače naoblačenje, ali će se zadržati suvo. U Beogradu će biti umereno do potpuno oblačno i