Krivokapić: Od sutra više neću biti premijer, to je već dogovoreno

Nova pre 2 sata | Autor:Anđela Krstovic

Od sutra više neću biti premijer, jer je to dogovorio Milo Đukanović sa delom vladajuće koalicije, rekao je crnogorski premijer Zdravko Krivokapić na konferenciji za medije. „Ostao sam na stavu požrtvovane borbe za zdravu Crnu Goru i dostojanstven život njenih građana.

Spekulisalo se da ću podneti ostavku, neki su me nagovarali da je to najbolji put. Ja kažem da meni ništa ne znači hoću li biti premijer danas ili ijedan dan više. Želim da građani vide ko je ko u Crnoj Gori. Ja znam da ću prestati da budem premijer sedećeg dana, jer je to dogovorio gospodin Đukanović sa onim delom zajedničke koalicije koja je iskazana voljom građana 30. avgusta 2020.“ Pod kontrolom Dritana Abazovića, kako je istakao, nalaze se ministar unutrašnjih