Sazdanović: Kapaciteti u kovid bolnicama popunjeni 70 do 90 odsto

Novi magazin pre 5 sati | Beta

Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Predrag Sazdanović izjavio je danas da su brojevi novozaraženih koronavirusom prethodnih dana "očekivano visoki", i da ima mnogo pacijenata koji su primljeni na bolničko lečenje.

Sazdanović je za RTS izjavio da je u kovid bolnici u Batajnici juče primljeno stotinak pacijenata, u bolnici "Dragiša Mišović" 38 i u Bežanijskoj kosi 42. "Ogromne su brojke onih koji moraju da se hospitalizuju. Bolnički kapaciteti su popunjeni od 70 do 90 odsto, u Batajnici je 750 pacijenata, to su skoro popunjeni kapaciteti", rekao je Sazdanović. On je naglasio da "vakcina štiti od komplikovanih slučajeva" i da je u prethodnim talasima epidemije između 20 i 22