Bogdan profitirao posle raskida sa cecom: Evo kako uzima i do 45.000 za samo 24 sata

Blic pre 26 minuta | V.M.

Pevačica Svetlana Ceca Ražnatović i Bogdan Srejović stavili su tačku na vezu nakon više od godinu dana ljubavi.

On je sada na svom Instagram profilu pokazao kako profitira nakon raskida romanse. Naime, Bogdana Srejovića danima kontaktiraju da reklamira određene proizvode na svom Instagramu, koji prati 35.000 ljudi, što on sa zadovoljstvom radi. Tako je i ovog puta Bogdan reklamirao jedan proizvod, a cena za reklamu varira - kreće se u rasponu od 150 evra do 400 evra, odnosno 47.000 dinara, ako se postavi na stori, a ako se objavi na zidu profila može da se uzme i do 700