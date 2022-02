Kako će đaci nadoknaditi izgubljene časove do kraja godine

RTS pre 1 sat

Milan Pašić, pomoćnika ministra za predškolsko i osnovno obrazovanje kaže za RTS da je ove nedelje smanjen broja pozitivnih učenika u odnosu na prethodnu nedelju za 10 odsto, ili za 0,06 odsto u odnosu na prethodni period. Navodi da će za tri dana školska godina biti produžena za sve učenike, a da će za dva dana škole doneti odluku kako će je organizovati - da li će to biti radna subota, produženje časova od 15 minuta, jednog časa, uz saglasnost školske uprave.

Milan Pašić je gostujući u Dnevniku RTS-a rekao da je najveći broj novozaražene dece bio početkom septembra. "U oktobru smo imali pad, što je očekivano. U novembru se očekivao rast, ali je došlo do pada brojeva, i do kraja prvog polugodišta imali smo neposrednu nastavu u svim školama. To je bila delta varijanta", rekao je Pašić. Što se tiče omikrona, Pašić navodi da je prva odluka koja je bila doneta od strane Tima za škole je da u Vojvodini srednjoškolci krenu