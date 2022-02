Priznanje za Srbina: Nikola Milutinov MVP 25. kola Evrolige (VIDEO)

Vesti online pre 1 sat | Vesti online

Srpski košarkaš i član CSKA iz Moskve Nikola Milutinov najkorisniji je igrač 25. kola Evrolige.

CSKA je u ovoj rundi na svom terenu savladao Albu (91:72), a Milutinov je blistao sa 21 poenom (šut iz igre 7-10), 11 skokova, dve ukradene lopte i blokadom, za indeks korisnosti 36. Check out his highlights here 👏 'MVP of the Round' I #EveryGameMatters pic.twitter.com/5x7Azz7LWS — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) February 5, 2022 Milutinov je bio najkorisniji igrač i u 23. kolu, a ukupno je ovo priznanje dobio šesti put u karijeri. . @NMilutinov was in