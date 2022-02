Prolećna nedelja u Srbiji: Danas i do 15 stepeni, a već večeras kreće nagla promena vremena: Ponedeljak će biti potpuno drugačiji!

Blic pre 5 sati

Prema informacijama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Srbiji se danas očekuje ujutro slab mraz u Pomoravlju, po kotlinama i duž rečnih tokova zapadne i jugozapadne Srbije magla, a tokom dana pretežno sunčano.

Uveče i tokom noći postepeno naoblačenje, u toku noći na severu Vojvodine mestimično s kišom. Vetar slab i umeren južnih smerova. Najniža temperatura od -3 do 2 °C, najvisa od 10 do 15 °C. U Beogradu ujutro na širem području grada slab mraz, a tokom dana pretežno sunčano. Uveče i u toku noći umereno naoblačenje. Vetar slab i umeren južnih smerova. Najniža temperatura od -1 do 2 °C, najvisa oko 13 °C. U ponedeljak u Srbiji se očekuje oblacno s kisom, na planinama sa