Posle jutra u minusu topao februarski dan: Nedelja sunčana, temperatura do 15 stepeni

Kurir pre 1 sat

BEOGRAD - U Srbiji ujutro slab mraz, u Pomoravlju i po kotlinama na zapadu i jugozapadu sa maglom, a tokom dana sunčano, saopštio je Republički hidrometeorloški zavod.

Uveče i tokom noći postepeno naoblačenje, na severu Vojvodine mestimično s kišom. Najniža temperatura od minus tri do dva, najviša od 10 do 15 stepeni. U Beogradu ujutro na širem području grada slab mraz, tokom dana sunčano. Uveče i u toku noći umereno naoblačenje. Najniža temperatura od minus jedan do dva, najviša oko 13 stepeni. Kurir.rs/Beta Kurir