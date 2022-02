Na pomolu revolucija u fudbalu? UEFA razmatra da se Liga šampiona igra kao evroliga, evo i kako

Blic sport pre 3 sata

Koliko je zapravo realno da se ovo dogodi? , predsednik , govorio je o eventualnoj promeni formata završnice .

Sve je izvesnije da bi umesto polufinala, elitno evropsko takmičenje moglo da dobije fajnal-for turnir. - Nismo još to raspravili zbog pandemije koja nam uzima svakodnevni fokus, ali mislim da bi to bilo sjajno. Bilo bi kompetitivnije i zanimljivije navijačima. Pričao sam o tome s predsednicima nekih klubova poput Al-Kelaifija i oni se slažu - rekao je Čeferin i dodao: - To je moguće, ali najranije u sezoni 2024/25. Sumnjam da bi se to tako brzo moglo odraditi.