Srbija u plusu prvog dana u sedmici: Danas naoblačenje sa kišom i padom temperature

Kurir pre 21 minuta

BEOGRAD - U Srbiji danas oblačno sa kišom i padom temperature uz umeren, povremeno jak severozapadni vetar koji će ujutru zahvatiti severne predele, a ostale tokom prepodneva i sredinom dana, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.Očekuju se lokalni pljuskovi.

Posle podne na severu zemlje se očekuje prestanak padavina i postepeno razvedravanje, dok se u brdsko-planinskim predelima očekuje prelazak kiše u sneg i to najpre u zapadnim i jugozapadnim krajevima, a krajem dana i tokom noći ponegde i u nižim predelima centralne i južne Srbije. Jutarnja temperatura će se kretati od minus jedan na istoku do 10 stepeni na severu, a najviša dnevna od osam do 11 stepeni Celzijusa. U Beogradu će biti oblačno sa kišom, vetrovito i