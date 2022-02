U Grčku od danas mogu ući vakcinisani bez PCR testa, u BiH i Mađarsku i dalje bez ograničenja

RTV pre 11 minuta | Tanjug

BEOGRAD - Grčka od danas ukida obavezu za vakcinisane putnike koji ulaze u tu državu EU da imaju i negativan pi-si-ar ili antigenski test, izjavio je direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija (Juta) Aleksandar Seničić.

Seničić je podsetio da zasad građani Srbije mogu bez ograničenja da putuju u BiH i u Mađarsku. "One ne zahtevaju ništa osim pasoša, dok sve ostale imaju posebne regulative", kazao je Seničić za RTS. Kako je objasnio direktor Jute, u Italiji smo na crvenoj listi, tamo ne možemo turistički da idemo, već samo da prolazimo kroz tranzit i to u roku od 36 sati. "Visoke su kazne ako vas uhvate, tako da niko ne treba sa tim da se igra. Kazne su i do nekoliko godina zabrane