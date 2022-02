Garantovana penzija u Srbiji – ko bi sve na nju imao pravo i koliko bi iznosila

RTV pre 59 minuta | RTS

BEOGRAD - Prema procenama, oko 200.000 ljudi starijih od 65 godina u Srbiji ne ostvaruje pravo na penziju. Oni bi mogli da dobiju neku garantovanu nadoknadu ukoliko bi država uvela takozvanu garantovanu ili socijalnu penziju. Mišljenja sindikata i ekonomista o tome su podeljena. Programska direktorka Centra za socijalnu politiku Gordana Matković kaže za RTS da je među onima koji nisu ostvarili pravo na penziju više od 85 odsto žena. Naglašava da sa aspekta pravičnosti to socijalno ili garantovano davanje

Gordana Matković ističe da je cilj garantovane penzije smanjenje siromašta. "Ti ljudi koji su stariji, koji najvećim delom ne mogu da rade, naravno da je to velika podrška za njih. Često su u pitanju žene i da onda to donosi određenu samostalnost, jer ako nemate nikakav lični prihod, znači da zavisite od nekoga iz porodice", kaže Matkovićeva. Na pitanje da li je Srbija spremna da uvede garantovanu penziju, Matkovićeva kaže da je to zapravo pitanje opredeljenja.