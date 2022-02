Putin poručio zapadu: Ako Ukrajina uđe u NATO i napadne Krim, da li vi želite sukob sa Rusijom?

Večernje novosti pre 54 minuta | Tanjug

Foto Tanjug/AP On je naveo da u doktrinarnim dokumentima Ukrajine stoji da je Rusija njen protivnik i da je moguće vratiti Krim vojnim putem, preno je Interfaks.

Rusiju i dalje pokušavaju da umire argumentacijom da je NATO čisto odbrambeni savez, ali su se građani mnogih zemalja na sopstvenoj koži uverili koliko je to tačno, rekao je Putin, preneo je Sputnjik. To su Irak, Libija, Avganistan, a i velika vojna operacija protiv Beograda bez odobrenja Saveta bezbednosti UN, koja je daleko od onoga što bi miroljubiva organizacija mogla da izvede, podsetio je ruski lider. On je kazao da je Rusija u vojnoj strategiji Alijanse