RHMZ: U petak dolazi

B92 pre 21 minuta | Tanjug

U Srbiji će danas u prvom delu dana biti umereno, do potpuno oblačno, dok se sredinom dana u Vojvodini i Negotinskoj Krajini očekuje razvedravanje.

Republički hidrometeorološki zavod navodi da se posle podne očekuje razvedravanje i u ostalim krajevima zemlje. Najniža temperatura od -2 do 4 stepena, a najviša od 8 na jugoistoku Srbije do 16 stepeni u Podrinju, naveo je Republički hidrometeorološki zavod. Slab sneg ocekuje se još ujutro u planinskim predelima i na jugoistoku Srbije. Vetar slab i umeren, u istočnoj Srbiji i na planinama povremeno jak, zapadni i severozapadni, do kraja dana u slabljenju i